Режим санкцій "Великої сімки" був ефективним, вважають в МЕА.

За рік доходи Росії від експорту нафти скоротилися приблизно вдвічі, хоча експорт залишився майже без змін, пише WSJ.

Це, на думку аналітиків Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), що базується у Франції, свідчить, що режим санкцій "Великої сімки" був ефективним. Він не обмежував глобальні поставки нафти, водночас обмежуючи здатність Росії генерувати експортний дохід.

В МЕА зазначають, що після шквалу західних санкцій Москві вдалося знайти нових клієнтів та повернутися до середньорічного рівня експорту. Альтернативними клієнтами стали, зокрема, Індія та Китай.

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Водночас крім падіння надходжень від власне продажу нафти Росія стикається з затримками транзиту та іншими проблемами. Зокрема, РФ, яка шукала клієнтів у віддалених регіонах, прийшла до того, що час доставки нафти збільшився з 10 до 22 днів (зі східних портів) та з 15 до 24 днів (з західних портів) у порівнянні з початком 2022 року.

Як інформує МЕА, дохід Москви, отриманий від експорту російської нафти, впав приблизно до 11,6 мільярда доларів. Це на 2,7 мільярда доларів менше, ніж у січні, і приблизно вдвічі менше від 22,1 мільярдів доларів, які Москва заробила на експорті нафти в березні 2022 року.

У лютому 2023 року експорт російської нафти впав на 500 тисяч барелів – до 7,5 млн барелів на день – у порівнянні із січнем, коли обмеження ще не набули чинності. За прогнозами МЕА, видобуток нафти в Росії цього року становитиме 10,4 мільйона барелів на день, що на 300 000 барелів на день більше, ніж прогнозувалося минулого місяця, але все одно на 740 000 барелів на день менше, ніж у 2022 році.

Санкції щодо російської нафти - що варто знати

З 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія надають послуги, пов’язані з морськими перевезеннями та російською нафтою, тільки в разі, якщо сировина продається на граничною ціною в 60 доларів за барель або дешевше. Компаніям з цих країн забороняється, зокрема, перевозити та страхувати сировину дорожче від 60 доларів за барель. У відповідь на це Росія заборонила експорт нафти за "ціновою стелею".

Крім цього, 5 лютого набула чинності заборона на закупівлю нафтопродуктів з Росії.

Ці заходи призвели до того, що нафта впала в ціні вдвічі, а втрата видобутку нафти для Росії стала неминучою, що визнала й сама країна-агресор.

За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти та газу.

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