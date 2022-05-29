Сербія отримуватиме російський газ за вигідною для неї ціною.

Сербія має намір підписати трирічний контракт з Росією на постачання газу.

Про це повідомляє РТС. Рішення було ухвалено поле розмови президента Сербії Александара Вучича з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляється, Сербія отримуватиме російський газ за вигідною для неї ціною.

За інформацією РТС Вучич вже направив лист директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Вучич сказав, що також пояснив Путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.

"Якщо ми все усвідомлюємо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", – сказав Вучич.

Президент Сербії також повідомив, що говорив з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Ембарго: що відомо

Прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від поставок російської нафти.

ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоноване Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оцінив відмову від російської нафти в 15-18 мільярдів євро.

15 травня 2022 року президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що Сербія не підтримуватиме санкції проти Російської Федерації.

16 травня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Сербія повинна приєднатися до санкцій проти РФ, якщо бажає вступити до Євросоюзу.

22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

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