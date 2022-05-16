Високий представник ЄС очікує, що Сербія повністю узгодить свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

Сербія повинна приєднатися до санкцій проти Росії, якщо бажає вступати в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Високий представник Євросоюзу зазначив, що в ЄС вітають і цінують стратегічні і мужні рішення тих країн-партнерів з регіону Західних Балкан, які повністю узгодили свою закордонну політику з санкційною політикою Євросоюзу проти Росії.

Боррель додав, що це зробили не усі країни Західних Балкан, але більшість з них.

"І міністри висловили своє чітке очікування від партнерів як майбутніх країн-членів бути відданим європейським цінностям і європейській закордонній політиці. Ті, хто цього ще не зробив, і Сербія одна з них, повинні як тільки зможуть, прискорити свою узгодженість і втілити санкції", - наголосив Боррель.

За його словами, в ЄС розуміють складнощі цього процесу, і цінують той факт, що країни голосували проти Росії на засіданні Генеральної асамблеї ООН, коли вона вторглася в Україну.

Він додав, що в ЄС очікують, що країни-партнери повністю узгодять свою політику з закордонною політикою Євросоюзу.

"Для мене як для високого представника чітко зрозуміло і для багатьох моїх колег з Ради ЄС з закордонних справ, що зберігати близькі зв'язки з режимом Путіна більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з Європейським Союзом. Обидві справи в один і той же час не є сумісними. Сьогодні бути нейтральним у зв'язку з війною в Україні - це хибна ідея. Одна країна здійснила вторгнення в іншу. І ставити їх на одне місце - це бути неспроможним відрізняти нападника від того, на кого напали", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися в Україну і назвала війну в нашій країні "спецоперацією", зокрема для "денацифікації" наших земляків. РФ вдалося захопити низку українських населених пунктів, зокрема, Херсон та Енергодар.

Низка західних країн, зокрема, держави-члени Євросоюзу та США вирішили допомогти Києву - запровадили проти Москви нові санкції та надали українській стороні зброю.

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