Олександр Вучич визнав, що країна зазнає величезних збитків через таке рішення.

Сербія не підтримуватиме санкції проти Російської Федерації. Белград через своє рішення зазнає величезних збитків.

Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі каналу Prvа.

"Ціна, яку ми платимо, величезна, у нас немає виходу на ринок капіталу, коли немає доступу до ринку капіталу, то неможливо обслуговувати наші кредити... Вони кажуть: "Вучич анонсує введення санкцій" - ні, ми будемо боротися скільки зможемо", - заявив політик.

При цьому він вказав, що Сербія зазнає величезних збитків через своє рішення.

"Ми зазнаємо великих збитків, але ми ні в кого не просимо "спасибі". Ми дуже терпимо, не вводячи санкцій проти Російської Федерації, але ми це робимо, тому що ми самостійна країна", - зазначив Вучич.

Варто відзначити, що в кінці лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Белград відмовилися вводити санкції. Тоді Вучич заявив, що таке рішення не відповідає інтересам країни, але Сербія підтримує територіальну цілісність України.

Як раніше повідомляв УНІАН, шостий пакет санкцій передбачає введення ембарго на російську нафту, що викликало суперечки всередині Європейського Союзу. Головним противником введення таких обмежень стала Угорщина, яка сильно залежить від російських енергоносіїв. За словами глави угорського МЗС Петера Сійярто, країні необхідно приблизно 700-750 мільйонів євро для переорієнтації нафтопереробної галузі.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

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