За словами Коваленка, наразі ключова проблема у Києві – не генерація, а мережі.

Через значні пошкодження мереж і обладнання, ситуація з електроенергією в Києві зараз найскладніша в Україні. Внаслідок російських атак було зруйновано 60% трансформаторів столиці.

Як заявив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, є люди, які перебувають без електроенергії з останньї атаки РФ, що сталася в ніч з 18 на 19 грудня.

"Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", – написав він.

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За словами Коваленка, наразі ключова проблема у Києві – не генерація, а мережі.

"Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – пояснив гендиректор YASNO.

Він додав, що лінії живлення у Києві "не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів".

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", – зазначив Коваленко.

Водночас гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів наголосив, що фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

"Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися", – резюмував Коваленко.

Ситуація з електроенергією в Україні

За даними НЕК "Укренерго", в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація в центральному регіоні та столиці. У зв'язку з цим всім областям доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Київ зможе повернутися до планових відключень електроенергії за тиждень-півтора. Проте світло подаватимуть по 10 годин на добу в кращому випадку.

Водночас позапланові перевірки обленерго в Україні виявили 193 порушення в роботі графіків відключень світла. За інформацією Держенергонагляду, найбільше порушень виявили у роботі ПрАТ "Волиньобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПАТ "Тернопільобленерго" та "Чернігівобленерго".

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