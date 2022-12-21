Оператори систем розподілу мають усунути порушення до 31 грудня.

Позапланові перевірки обленерго в Україні виявили 193 порушення в роботі графіків відключень світла.

Як зазначається в повідомленні на Урядовому порталі, у вівторок, 20 грудня, під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада за участю членів Антикризового енергетичного штабу зі сталої роботи енергетичних об'єктів.

Міністр енергетики Герман Галущенко доповів, що на виконання завдання глави уряду спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки обленерго в кожній області.

Відео дня

За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. З них найпоширеніші:

- порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

- застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством;

- відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

- недотримання тривалості відключень;

- відсутність узгодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, найбільше порушень виявили у роботі ПрАТ "Волиньобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПАТ "Тернопільобленерго" та "Чернігівобленерго".

Найменше порушень зафіксували в АТ "Прикарпаттяобленерго" і "Харківобленерго", і ПрАТ "Кіровоградобленерго".

Оператори систем розподілу повинні усунути порушення до 31 грудня, а в разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Прагнення РФ знищити енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Вас також можуть зацікавити новини: