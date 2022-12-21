Всім областям доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація в центральному регіоні та столиці.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Facebook, у зв'язку з цим всім областям доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. В даний час працюють всі види генерації.

"На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, викликані ушкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними і безпілотними атаками", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що водночас ситуація в Центральному регіоні, в тому числі і в Києві, все ще залишається складною.

"Вночі ворог знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджено електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж триває безперервно", - повідомили в компанії.

Також наголошується, що "Укренерго", оператори електростанцій і оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб поліпшити ситуацію з електропостачанням в кожному регіоні України.

Спроби РФ знищити енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

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