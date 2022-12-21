Як заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, в таких містах ситуацію врятувати може мобільна генерація.

В результаті російських атак на енергосистему Україна Київ, Харків, Херсон потрапили до списку міст, в яких практично зруйновано розподільне обладнання.

Як заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону, в таких містах ситуацію врятувати може мобільна генерація.

Харченко вважає, що Київ, Харків, Херсон та інші великі міста, де майже зруйновано розподільне обладнання, можуть врятувати установки на базі електричних турбін, які спалюють газ і генерують від 30 до 50 кіловат електрики.

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"На жаль, високовольтних трансформаторів, які нам необхідні, поки немає. Їх знайдено в світі одиниці. Фізично вони з'являться в Україні не раніше лютого, а скоріше в лютому-березні. Тому саме в цих аспектах швидких результатів очікувати складно", - сказав він.

"Таке рішення має забезпечити пунктами мобільної генерації - газово-турбінної або газо-поршневої. Це те, що для цих регіонів необхідно зараз закупити і встановити", - пояснив він.

При цьому він підкреслив, що в світі досить багато таких установок, і їх є де взяти. Наприклад, для того, щоб забезпечити потреби критичної інфраструктури в Києві, необхідно 4-6 таких установок, щоб ситуація покращилася для приватних споживачів – 8-10.

Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами.

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