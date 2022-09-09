За словами експертів, ціну на російську нафту можуть обмежити приблизно в 60 доларів за барель.

Гранична ціна, яку країни G7 хочуть застосовувати щодо російської нафти, має бути встановлена на рівні справедливої ​​ринкової вартості за вирахуванням будь-якої надбавки за ризик, пов’язаний з її вторгненням в Україну.

Про це заявила помічник міністра фінансів США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, пише Reuters.

За її словами, ціна має бути встановлена ​​вище граничної собівартості видобутку російської нафти та враховувати історичні ціни.

Відео дня

Узгоджений G7 минулого тижня план обмеження цін закликає країни-учасниці відмовити в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам з РФ, якщо вартість цих вантажів буде вищою ще не визначеної граничної межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.

За словами Розенберг, постачальникам послуг не потрібно буде контролювати дотримання ліміту цін самостійно, але вони можуть покладатися на атестації покупців і продавців, залишивши контроль за дотриманням юрисдикціям-учасницям.

Вона також сказала, що країни G7 працюватимуть разом найближчими тижнями, щоб визначити граничну ціну та інші ключові деталі.

"Є кілька ключових даних, які ми розглядаємо, і те, як в кінцевому підсумку повинні бути встановлені ціни, включаючи граничні витрати на видобуток російської нафти. Гранична ціна має відповідати історичним цінам, прийнятим на російському ринку", — сказала Розенберг.

За словами експертів, це може означати потенційне обмеження приблизно в 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, заснована на еталонній марці Brent, продавалася за 50-70 доларів за барель у 2019 році.

Російські урядові документи вказують на граничну вартість видобутку сирої нафти в 44 долари за барель, хоча деякі західні чиновники вважають, що вона може бути дещо нижчою.

"Ідея полягає в тому, що ви як і раніше стимулюєте російських виробників нафти до експорту, гарантуючи ціну, яка відповідає собівартості виробництва з невеликим стимулом", — сказав один із європейських чиновників.

Обмеження ціни на російську нафту

Нагадаємо, ідея запровадження граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни "Великої сімки" мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен представила цю ідею азійським лідерам під час закордонного турне минулого місяця та повідомила Reuters, що провела обнадійливі переговори з Індією.

Деякі трейдери і аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля спрацює, оскільки Росія знайшла способи постачати свою нафту в Азію без використання західного страхування суден. Москва також може повністю припинити експорт частини нафти, що призведе до подальшого зростання цін на енергоносії.

Якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" розглядають запровадження повної заборони на транспортування російської нафти серед варіантів, які дозволять позбавити Москву величезних доходів на тлі її вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: