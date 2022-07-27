G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася на рівні, вищому собівартості видобутку в РФ, але набагато нижчому за поточні високі ринкові ціни.

Країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на російську нафту до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт цієї сировини з РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на чиновників країн G7.

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які ЄС уже встановив. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Країни G7 (США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія) заявили минулого місяця, що розглянуть питання про встановлення граничної ціни на російську нафту, щоб обмежити доходи РФ від енергоносіїв, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

Відтоді були спроби залучити Китай та Індію, які вже купують російську нафту зі знижкою від ринкової ціни.

"Ми вже чули від низки азійських країн, які зацікавлені або в приєднанні до коаліції, або в кращому розумінні цінового рівня, за яким ціна буде встановлена, щоб зміцнити свою позицію в переговорах із росіянами щодо майбутніх контрактів", – сказав представник G7.

З цієї причини ціна, встановлена ​​G7, буде оприлюднена, додав він.

Китай та Індія зацікавлені в мінімізації витрат на імпорт нафти, оскільки вони стурбовані впливом на бюджет через часто субсидовані роздрібні ціни та інфляцію, сказав чиновник.

G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні, вищому собівартості видобутку в РФ, щоб Кремль мав стимул продовжувати видобуток, але набагато нижчому за поточні високі ринкові ціни.

Таким чином, Росія зіткнеться з важким вибором між погодженням на нижчі, але постійні доходи та майже їхньою повною відсутністю, коли ембарго ЄС на сиру нафту набуде чинності в грудні.

Чиновник сказав, що Росії буде важко продавати свою нафту деінде, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов’язані з торгівлею її нафтою, включаючи страхування, перестрахування та фінансування вантажів і суден.

Ембарго на російську нафту

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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