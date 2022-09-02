Санкції торкнуться не тільки нафти з РФ, а й російських нафтопродуктів.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" в п'ятницю, 2 вересня, підтримали введення обмежень ціни на російську нафту.

Про це повідомила журналістка видання Sky News Тамара Коен в Twitter.

"Міністри фінансів країн G7 погодили граничну ціну на російську нафту в ході віртуальної зустрічі сьогодні в обід", - написала вона.

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Обмеження введуть на перевезення нафти.

"Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування, суднам, що перевозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну",- розповів канцлер казначейства Великої Британії Надхим Захаві.

За його словами, країни G7 єдині проти російської "варварської агресії і зроблять все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, демократію і свободу".

За даними Financial Times ліміт буде діяти відповідно до термінів ембарго ЄС. За словами джерел видання, з 5 грудня планується ввести обмеження цін на нафту, а з 5 лютого наступного року - на російські нафтопродукти.

Обмеження ціни має підтримку Європейської комісії, однак для того, щоб це було ефективно, знадобиться підтримка третіх країн, які купують великі обсяги російської нафти, наприклад, Індії.

"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу", – пояснив Джеймс О’Браєн, координатор санкцій Державного департаменту США.

Як відомо, ціни на енергоносії різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року. Після початку війни послідувала низка західних санкцій проти режиму Путіна та РФ. Попри старання партнерів України, зростання цін принесло Кремлю надприбуток від експорту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у G7 є план боротьби з Путіним.

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