Це стосується Панами, Республіки Маршаллові Острови та Ліберії.

ЄС і Велика Британія посилюють тиск на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб посилити нагляд за суднами під їхніми прапорами, щоб гарантувати, що вони не допомагають Росії обходити цінову стелю на нафту. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Санкції забороняють західним компаніям надавати морські послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування, які сприяють торгівлі російською нафтою, що продається понад цінову стелю в 60 доларів. Тому Росії все частіше доводиться звертатися до так званого "примарного флоту" старих танкерів, щоб перевозити нафту та уникати обмеження.

"Панама, Республіка Маршаллові Острови та Ліберія дозволили деяким із цих кораблів нести їхні прапори, за даними розвідки Lloyd's List Intelligence та нафтових аналітиків. Ця практика, відома як "перехід прапора", дозволяє деяким підставним компаніям, які були створені для торгівлі російською нафтою, плавати на кораблях під цими прапорами та ухилятися від санкцій", - пише Reuters, додаючи, що розвідка Lloyd's List Intelligence заявила, що майже 40% з приблизно 535 танкерів "темного" флоту зареєстровані через компанії на Маршаллових островах.

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США намагаються перешкодити Росії заробляти на нафті

1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

У листопаді США ввели нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії.

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