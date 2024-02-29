Нафтопереробники починають купувати більше в інших країнах.

Посилення санкцій США погіршує торгівлю нафтою Індії з Росією, змушуючи переробників розглядати інших постачальників, пише Bloomberg з посиланням на керівників нафтопереробних заводів, знайомих із ситуацією.

Зазначається, що Росія все ще є домінуючим постачальником до Індії, але спостерігаються ознаки того, що нафтопереробники купують більше в інших країнах. За даними Kpler, загальний імпорт із Саудівської Аравії цього місяця на 22% вищий, ніж у січні. Водночас найбільший приватний нафтопереробник – Reliance Industries Ltd. – купив максимум саудівської нафти з травня 2020 року.

Індійські нафтопереробники прагнуть брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США, сказали агентству керівники, попросивши не називати їхню особу, оскільки інформація є конфіденційною.

Відео дня

Вказується, що російська нафта зараз лише на 2-4 долари США за барель дешевша за інші поставки. Наприклад, до війни знижка перевищувала 30 доларів. А двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію за барелі з боку Китаю.

Імпорт російської нафти в Індію різко зріс після війни, оскільки нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали. Минулого року на піку нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США знизили поставки.

До того ж Москва вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків щодо використання дирхамів для розрахунків.

Продаж російської нафти

За підсумками січня 2024 року постачання російської нафти в Індію впало до річного мінімуму. У середині лютого 2024 року стало відомо, що Індія відновила імпорт російської нафти сорту "Сокіл" після двомісячної перерви.

Також у лютому загальний експорт російської нафти сягнув найвищого рівня майже за чотири місяці. Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тисяч барелів на день - до 3,5 млн. Це на 215 тисяч барелів у день вище від цільового показника.

Вас також можуть зацікавити новини: