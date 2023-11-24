За поточних умов Україна здатна забезпечити своїх громадян електрикою, наголосила заступниця міністра енергетики.

В Україні можуть почати відключення електроенергії для споживачів у разі серйозних пошкоджень обʼєктів енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Ще однією причиною може стати погіршення погодних умов – налипання снігу чи сильний вітер.

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. При цьому вона наголосила, що похолодання до відключень не призведе, хоча і стане причиною додаткового навантаження на мережу. За словами чиновниці, енергетики готувалися до такого сценарію.

За поточних умов Україна здатна забезпечити своїх громадян електрикою, додала Гринчук – навіть в умовах виходу певних потужностей у ремонт. Вона зауважила, що "навіть зараз, коли в аварійний ремонт вийшли 7 енергоблоків, 4 з них повернулися в систему через 6-7 годин".

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"Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", – пояснила заступниця міністра.

Гринчук нагадала, що енергоблоки виходили в аварійні ремонти і до того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Водночас несправності, спричинені погодними умовами, є стандартними і швидко усуваються.

"На сьогодні ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів чи пошкоджень, через погодні умови – налипання снігу чи вітру – ми не плануємо запроваджувати графіки відключень", – резюмувала посадовиця.

Відключення світла в Україні: останні новини

22 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні можуть запровадити графіки відключення світла на 1-2 години. За його словами, це може статися якщо не вдасться компенсувати дефіцит електроенергії за низьких температур. Усе залежатиме від середньодобової температури.

Через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. В "Укренерго" повідомили, що в системі виявлено дефіцит. Через це Україні довелося запросити аварійну допомогу від операторів систем передач Румунії, Словаччини та Польщі.

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