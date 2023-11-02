Запровадження змін у міграційній політиці може призвести до складних переговорів, які можуть затримати схвалення фінансування для України.

В Конгресі США тривають суперечки щодо запиту адміністрації президента США Джо Байдена на виділення 106 мільярдів доларів для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, іншим країнам-партнерам та для врегулювання ситуації на американсько-мексиканському кордоні. Дебати щодо останнього питання можуть стати перешкодою для ухвалення усього пакета, йдеться в матеріалі Newsweek.

Запит на 106 мільярдів доларів передбачав виділення 13,6 мільярда доларів на боротьбу з потоками мігрантів. Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дав зрозуміти, що республіканці допоможуть демократам подолати 60-голосовий поріг для схвалення пакета фінансування тільки в тому разі, якщо цю суму буде збільшено.

"Демократам доведеться прийняти дійсно серйозний законопроект про охорону кордону між США та Мексикою, щоб залучити наших людей до комплексного підходу", – заявив Макконнелл на своїй прес-конференції.

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Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер відкинув ідею включення змін у прикордонну політику. Він наголошував на необхідності зосередитися на наданні фінансування Україні та Ізраїлю.

"Запровадження змін у політиці може призвести до складних переговорів, які можуть затримати ухвалення пакета допомоги у вирішальний час, коли Америка наближається до кінцевого терміна [для схвалення питань щодо] державного фінансування – 17 листопада", – зазначають в Newsweek.

Ситуація на кордоні США та Мексики - це треба знати

Низка республіканців вимагають запровадження істотних змін у політику США щодо врегулювання ситуації на кордоні. Зокрема, виступають за скасування правил, що отримали назву "Catch and Release" ("Злови і відпусти"). Згідно з цими правилами, затриманих мігрантів, які вважаються представниками групи низького ризику та зазвичай шукають притулку, звільняють із-під варти. Їм дозволяється проживати в американських громадах в очікуванні суду. Однак наразі, за оцінками Transactional Records Access Clearinghouse, в США залишаються нерозглянутими майже 2,1 мільйона справ щодо мігрантів. Відтак нелегальні мігранти можуть безперешкодно жити в США протягом тривалого періоду часу.

Раніше діяло розпорядження про державну охорону здоров’я, згідно з розділом 42 якого видворення мігрантів було можливим без розгляду. В травні 2023 року США скасували ці прикордонні обмеження, негайно замінивши їх новими радикальними правилами. Тепер для мігрантів, які незаконно перетинають кордон, передбачені депортація та позбавлення права на в'їзд до США на 5 років у разі, якщо вони не мають права на отримання притулку.

Запит адміністрації Байдена на 106 мільярдів доларів - головне

20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена запросила фінансування на суму 106 мільярдів доларів 61,4 мільярда доларів, мала піти на допомогу Україні, 13,6 мільярда доларів – на охорону кордонів США, 14,3 мільярда доларів – на підтримку Ізраїлю.

Новий спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, виступив за окремий рогляд пакету допомоги Ізраїлю. При цьому він пропонував збільшити суму до 14,5 мільярдів доларів. Водночас лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл пішов проти лінії партії та виступив за включення допомоги Україні до нового пакету фінансування.

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