Міністр зазначила, що понад 50% нашої енергетичної інфраструктури постраждало від російських авіаударів.

Сполучені Штати Америки виділять 800 мільйонів доларів на відновлення української енергетики після атак РФ, повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі із заступником міністра енергетики США Девідом М. Терком.

"Енергетика була однією з ключових тем під час нашої поїздки до США. Разом із заступником міністра Девідом М. Терком, ми обговорили негайні кроки, необхідні для відновлення енергетичної системи України", – написала вона в соцмережі Х.

Міністр зазначила, що понад 50% нашої енергетичної інфраструктури постраждало від російських авіаударів.

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"Ми глибоко вдячні США за підтримку в будівництві систем пасивного захисту, а також за пакет фінансування енергетичного сектору в розмірі 800 млн доларів", – додала Свириденко.

Ситуація в енергосистемі України

Після масованої атаки РФ по Україні 26 серпня, після кількатижневої паузи регіони повернулися до графіків відключення світла.

В "Укренерго" зазначали, що в Україні цієї зими будуть проблеми зі світлом. Однак у компанії вважають, що блекауту не станеться.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки стабілізаційних відключень діятимуть доти, доки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

УНІАН розповідав, де знайти графіки відключень саме для вашої області та групи.

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