Вплив російської атаки на енергосистему України визначають досі.

26 серпня Росія завдала масованого удару по Україні. Били, зокрема по обʼєктах енергетики, через що українці повертаються до життя із графіками відключення світла.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що 27 серпня без електроенергії одночасно може бути 50-70% населення. Він зауважив, що вплив російської атаки на енергосистему України визначають досі. УНІАН зібрав інформацію щодо графіків відключення світла у різних областях.

Попередньо, за інформацією від "Укренерго", в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомляє ДТЕК. Розподіл відключень за чергами виглядає так:

Відео дня

00:00 – 06:00 три черги відключень.

06:00 – 11:00 чотири черги.

11:00 – 15:00 три черги.

15:00 – 21:00 чотири черги.

21:00 – 00:00 три черги.

Крім того, існує висока імовірність застосування "сірих" зон графіків. Абоненти ДТЕК у Києві можуть дізнатися свою групу відключень тут, а також на сайті Yasno.

У решті областей, де постачальником електроенергії є ця компанія, зручно ознайомитися з графіками можна у ботах ДТЕК у Telegram. Для цього введіть у пошуку "ДТЕК" та назву області. Наприклад, для Донеччини бот матиме назву "ДТЕК Донецькі електромережі".

Графіки відключення світла на 27 серпня запровадили також у інших областях. УНІАН підготував інструкцію, де можна знайти свою групу та де шукати графіки відключень.

Львівська область

Графіки відключень на Львівщині оновлюються щодоби, а також можуть змінюватися протягом дня, залежно від ситуації в енергосистемі. Стежити за змінами можна тут. Групу відключення дізнавайтеся на сайті "Львівобленерго".

Сумська область

Абоненти Сумщини можуть дізнатися свою групу відключень на сайті АТ "Сумиобленерго", ввівши свою адресу (або ж особовий рахунок). Стежити за графіками також тут.

Волинська область

Жителі Волині можуть дізнатися групу відключень на сайті "Волиньобленерго", або ж через офіційні боти у Viber та Telegram. Графіки публікуються тут.

Рівненська область

Графіки відключень електроенергії для жителів міста Рівне та Рівненської області публікуються на сайті "Рівнеобленерго". На ньому також можна дізнатися і групу відключень.

Харківська область

Мешканці Харківщини можуть стежити за ситуацією у Telegram-каналі "Харківобленерго". Групу відключень можна дізнатися тут.

Кіровоградська область

Мешканці Кіровоградщини можуть знайти свою групу відключень та актуальний графік на сайті "Кіровоградобленерго", а також через бот у Telegram.

Чернігівська область

Стандартний графік відключень електроенергії в Чернігівській області розрахований на застосування лише трьох черг ГПВ одночасно. Проте, оскільки 27 серпня відключатимуть чотири черги, були запроваджені деякі зміни. Актуальний графік ви можете подивитися тут. А свою чергу можна дізнатися на офіційному сайті "Чернігівобленерго".

Полтавська область

Мешканці Полтавщини можуть ознайомитися з актуальним графіком на сайті "Полтаваобленерго". Із переліком адрес ви можете ознайомитися тут.

Запорізька область

Графіки погодинних відключень публікуються у Telegram-каналі "Запоріжжяобленерго". Знайти свою групу відключень можна тут.

Черкаська область

Ознайомитися із актуальним графіком відключень мешканці Черкащини можуть тут. Дізнатися, до якої черги ГПВ належить ваша адреса, мо

жна тут.

Миколаївська область

Актуальні графіки для Миколаївщини "Миколаївобленерго" публікує в Telegram-каналі. Групу відключень ви можете дізнатися тут.

Херсонська область

Мешканці Херсонщини актуальну інформацію про відключення електроенергії можуть дізнатися у боті "Херсонобленерго".

Вінницька область

На Вінничині актуальні графіки відключення світла публікуються на сайті "Вінницяобленерго". Там ви зможете і дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса.

Житомирська область

Актуальні графіки ви можете побачити на сайті "Житомиробленерго". За цим посиланням також можна визначити свою чергу відключення.

Хмельницька область

"Хмельницькобленерго" публікує графіки відключень у Telegram-каналі. Свою чергу можна знайти тут.

Тернопільська область

"Тернопільобленерго" сповіщає своїх споживачів про графіки відключення у Telegram-каналі. Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті.

Івано-Франківська область

Дізнатися чергу відключень абоненти "Прикарпаттяобленерго" можуть на офіційному сайті компанії. За графіками можна стежити тут.

Закарпатська область

Графіки відключення світла можна побачити тут. Водночас дізнатися групу вікдлючення можна тут або через офіційні боти компанії.

Чернівецька область

Графіки відключень можна дізнатися тут. До якої групи належить ваша адреса, перевірити можна на сайті "Чернівціобленерго".

Луганська область

Територія Луганщини майже повністю окупована. У прифронтових населених пунктах відключення не запроваджуються.

Ситуація в енергосистемі України

Після ракетно-дронової атаки РФ по Україні у багатьох областях почалися перебої із електропостачанням. У низці регіонів також не було водопостачання.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтервʼю УНІАН розповів, що російська атака завдала шкоди об’єктам української енергетичної інфраструктури, але не спричинила значних руйнувань і не має критичного впливу.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуацію в українській енергетиці після чергової атаки експерти оцінюють як складну.

Вас також можуть зацікавити новини: