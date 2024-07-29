Зазначається, що протягом серпня тарифи на газ змінюватися не будуть.

Постачальники газу для населення оприлюднили тарифи на серпень 2024 року. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

За даними "Газправди", 90% українців користуються послугами "Нафтогазу", тому для них тариф залишиться - 7,96 гривні за кубометр.

Водночас тарифи в інших відрізняються і можуть сягати понад 9 гривень за кубометр, зокрема:

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"Еру Людям" - 7,70 гривень;

"Енерджі трейд груп" - 7,799;

"Нафтогаз України" - 7,96;

"Тернопільгаз збут" - 7,96;

"Прикарпат енерго трейд" - 7,98;

"Полтавагаз збут" - 7,99;

"Галнафтогаз" - 7,99;

"Львівенергозбут" - 8,20;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;

"Асканія Енерджі" - 9,95;

"СвітлоГаз" - 9,99.

Варто зазначити, що наприкінці квітня ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 гривні.

Тарифи в Україні - останні новини

В Україні підняли тарифи на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, у кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.

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