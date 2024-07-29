Постачальники газу для населення оприлюднили тарифи на серпень 2024 року. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
За даними "Газправди", 90% українців користуються послугами "Нафтогазу", тому для них тариф залишиться - 7,96 гривні за кубометр.
Водночас тарифи в інших відрізняються і можуть сягати понад 9 гривень за кубометр, зокрема:
- "Еру Людям" - 7,70 гривень;
- "Енерджі трейд груп" - 7,799;
- "Нафтогаз України" - 7,96;
- "Тернопільгаз збут" - 7,96;
- "Прикарпат енерго трейд" - 7,98;
- "Полтавагаз збут" - 7,99;
- "Галнафтогаз" - 7,99;
- "Львівенергозбут" - 8,20;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;
- "Асканія Енерджі" - 9,95;
- "СвітлоГаз" - 9,99.
Варто зазначити, що наприкінці квітня ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 гривні.
Тарифи в Україні - останні новини
В Україні підняли тарифи на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, у кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.