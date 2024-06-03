Більшість домогосподарств є клієнтами ГК "Нафтогаз України".

Газопостачальні компанії оприлюднили пропозиції на перший місяць. Усі 12 постачальників вирішили не змінювати цінники на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Про це повідомляє "Газправда".

Зазначається, що як і в два попередні сезони, вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Водночас 12 млн домогосподарств, або 98% від загальної кількості є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Вартість вказаного постачальника – 7,96 грн за кубометр – діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

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Варто зазначити, що в кінці квітня ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

Тарифи для населення

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.

В кінці квітня усі 12 постачальників, що наразі присутні на ринку, оприлюднили свої річні тарифи на газ для побутових споживачів. Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили.

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