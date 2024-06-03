Газопостачальні компанії оприлюднили пропозиції на перший місяць. Усі 12 постачальників вирішили не змінювати цінники на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Про це повідомляє "Газправда".
Зазначається, що як і в два попередні сезони, вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.
Водночас 12 млн домогосподарств, або 98% від загальної кількості є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Вартість вказаного постачальника – 7,96 грн за кубометр – діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.
Варто зазначити, що в кінці квітня ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).
Тарифи для населення
Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.
В кінці квітня усі 12 постачальників, що наразі присутні на ринку, оприлюднили свої річні тарифи на газ для побутових споживачів. Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили.