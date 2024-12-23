Ціни на природний газ у Європі зростають третій день. До закінчення терміну дії угоди про транзит російського газу через Україну залишається трохи більше тижня.
Видання Bloomberg пише, що в понеділок, 23 грудня, ціни зросли на 1,6% після стрибка на 7% минулого тижня.
Газ із Росії залишається найдоступнішим варіантом для низки країн Центральної Європи, але Київ заявив, що не погодиться на альтернативні варіанти, які призведуть до транзиту російського газу.
"Ситуація з поставками російського газу в Європу після закінчення транзитної угоди з Україною "складна" і "вимагає підвищеної уваги", - заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Рівень запасів газу в сховищах Європи нижчий, ніж минулого року, що ускладнить поповнення запасів влітку 2025 року.
Станом на 11:13 ранку ф'ючерси в Амстердамі зросли на 1,2% до 44,67 за мегават-годину.
Варто зазначити, що спікер Європейської комісії в коментарі "Укрінформу" повідомив, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.
"Припинення транзиту (газу) через Україну з 1 січня - очікувана подія, і ЄС до неї готовий", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Єврокомісія, в координації з країнами-членами, понад рік готувалася до цього.
"Європейська газова інфраструктура досить гнучка для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи. З 2022 року вона була значно посилена новими можливостями з імпорту LNG", - зазначив представник Єврокомісії.
Транзи газу через Україну - останні новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що його країна не здійснюватиме транзит російського газу, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди від продовження війни.
У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що газове питання - одне з п'яти основних розбіжностей у позиціях з Україною.
22 грудня Фіцо під час візиту до Москви обговорив із Володимиром Путіним питання про завершення газової угоди з Україною. За його словами, російський диктатор підтвердив, що РФ готова продовжувати постачання газу на Захід через Україну, але це буде "практично неможливо" після 1 січня через позицію Києва.