Він розповів, про що розмовляв з російським диктатором.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо зробив заяву після зустрічі з російським диктатором Путіним.

У соцмережі Фіцо написав, що нібито заздалегідь попередив лідерів Євросоюзу про свій візит у Кремль і намагався виправдати його небажанням України продовжувати транзит російського газу.

"У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні, про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про відносини між Словаччиною та РФ", - деталізував словацький політик.

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Нагадаємо, на батьківщині Фіцо вже встигли його рознести за візит до Путіна. Деякі словацькі політики назвали це ганьбою і зрадою національних інтересів Словаччини. "Якби прем'єр дійсно був стурбований транзитом газу, він повинен був вести переговори з українською владою, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", - висловився лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

Фіцо і його позиція щодо України

12 грудня Фіцо заявив, що західні країни вже втомилися від війни в Україні і можуть "пожертвувати" частиною української території.

20 грудня словацький прем'єр заявив, що питання транзиту газу є однією з основних розбіжностей у позиціях з Україною. Про це він сказав після того, як президент Володимир Зеленський наголосив, що не дозволить Кремлю заробляти на продажу газу в Європу.

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