Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких регіонах України, особливо в Києві.

З 10 жовтня Росія здійснила серію ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до значних пошкоджень електростанцій та інших об'єктів енергетики.

Як повідомляють у британській розвідці, російські удари по цій інфраструктурі мають непропорційний вплив на цивільне населення, невибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров'я та опалення.

Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких регіонах України, особливо в Києві.

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У Міноборони Британії зазначають, що триваюча деградація електромереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов'язаних систем водопостачання та опалення, які українці відчують узимку.

"Постійне надання пріоритету критичній національній інфраструктурі над військовими цілями рішуче свідчить про намір Росії вдарити по моральному духу цивільного населення", - наголошують у британській розвідці.

Удари росіян по об'єктах енергетики

Як повідомляв УНІАН, українська енергетична система зазнала низки масованих ударів російських окупантів у жовтні та листопаді. Експерти стверджують, що наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Через це в Україні почали запроваджуватися віялові відключення світла задля зменшення навантаження на енергосистему. Українців просять мінімізувати використання електроенергії.

Останніми днями графіки планових відключень електроенергії застосовуються в регіонах, де енергомережа зазнала найбільших пошкоджень. Мова йде про Київ і сім областей (Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську).

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