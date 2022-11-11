Все через те, що вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України.

У Києві сьогодні, 11 листопада, запроваджують екстрені відключення світла у значних обсягах через нові нічні атаки на енергооб’єкти України. Тож оприлюдені графіки не працюватимуть.

Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. "Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", - написав він у Facebook.

У коментарях Коваленко уточнив, що обмеження споживання можливе у всіх районах столиці. Стабілізаційні графіки відключень у Київській області також наразі не діють.

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Також екстрені відключення, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", будуть у Київській області, написали в ДТЕК "Київські регіональні мережі".

Графіки відключення світла в Україні та причини блекауту

Об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За попередніми оцінками, вже зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

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