У компанії зазначили, що аварійні відключення електроенергії поки що не плануються.

Завтра, 8 листопада, протягом доби в Україні будуть застосовані планові графіки відключень електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", це торкнеться споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Також в компанії додали, що аварійних відключень електроенергії в Україні поки що не плануються.

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Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, пояснили в компанії.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури. Дякуємо, що тримаєте енергетичний фронт разом з нами", - зазначили в НЕК "Укренерго".

Графік відключення світла: що варто знати

Через пошкоджене критичне обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання. Українців закликали економити електрику в пікові години навантаження.

Як повідомляв УНІАН, з 10 по 12 жовтня російськими ракетами пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури.

Атаки РФ продовжуватися: 22 жовтня росіяни атакували кілька областей та знеструмили Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку та Волинську області, а 27 жовтня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, аварійні відключення світла в Україні триватимуть ще два тижні.

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