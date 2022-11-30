На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в будинках херсонців починає з'являтися централізоване водопостачання.
Як повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич, зараз воду подають під зниженим тиском.
"Через подачу напруги до насосних станцій у будинках херсонців починає з'являтися централізоване водопостачання", - зазначив він.
Ситуація на Херсонщині:
З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Херсон був під окупацією. 11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон.
Після звільнення окупанти регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію Херсонщини.
28 листопада окупантами було пошкоджено насосну станцію міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області. Місто могло отримувати тільки технічну воду з Бузького лиману.
Станом 28 листопада 2022 року у Херсоні електропостачання було відновлено для 24% побутових споживачів.
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