Зараз воду подають зі зниженим тиском.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в будинках херсонців починає з'являтися централізоване водопостачання.

Як повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич, зараз воду подають під зниженим тиском.

"Через подачу напруги до насосних станцій у будинках херсонців починає з'являтися централізоване водопостачання", - зазначив він.

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Ситуація на Херсонщині:

З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Херсон був під окупацією. 11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон.

Після звільнення окупанти регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію Херсонщини.

28 листопада окупантами було пошкоджено насосну станцію міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області. Місто могло отримувати тільки технічну воду з Бузького лиману.

Станом 28 листопада 2022 року у Херсоні електропостачання було відновлено для 24% побутових споживачів.

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