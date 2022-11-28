Воду для забезпечення міста братимуть з Бузького лиману.

На Херсонщині через ворожий обстріл пошкоджено насосну станцію "Миколаївводоканал", у зв'язку з чим протягом невизначеного часу в Миколаєві подаватимуть технічну воду.

"Друзі, на жаль, маю погані новини. Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", – повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Він додав, що після деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених земель оперативно, буквально за тиждень, було відремонтовано водогін.

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"Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням", – зазначив Сенкевич.

За його словами, наразі фахівці продовжують ремонтувати мережі, які нищить солона вода, що подається до міста.

Сенкевич додав, що, як тільки дозволить безпекова ситуація, буде оперативно відновлена насосна станція і населенню Миколаєва повернуть питну воду.

Ситуація із водопостачанням в Миколаєві

У квітні Миколаїв залишився без централізованого водопостачання через перебитий водовод Дніпро-Миколаїв. У середині травня його частково відновили, але подавалася лише технічна вода. Питну воду для мешканців Миколаєва завозять із інших регіонів України, зокрема, з Одеської області.

11 листопада начальник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що водовід уже під українським контролем. А вже 12 листопада – ремонт водоводу для подачі питної води ще не розпочинали через тотальне замінування окупантами.

Наразі місто використовує воду з річки Південний Буг, але ця вода солона.

14 листопада Сенкевич заявив, що у Миколаєві планують якнайшвидше відновити водопостачання прісної води з річки Дніпро та 25 листопада він повідомив, що в місто почали поступово подавати воду.

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