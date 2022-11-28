Світло частково є в центральній частині міста, а також у мікрорайонах Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний.

Станом на 18:00 понеділка, 28 листопада 2022 року, в Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Крім того, світлом забезпечені декілька медзакладів міста.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, світло є в центральній частині міста та декількох мікрорайонах.

"На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Світло частково є в центральній частині міста та таких мікрорайонах: Острів, Житлоселище, Таврійський, Шуменський, Північний", –зазначив він.

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За словами Янушевича, наразі з електропостачанням такі медзаклади міста: обласна клінічна лікарня, міська лікарня імені Тропіних, міська лікарня імені Карабелеша.

Ситуація в Херсоні: що відомо

Попри звільнення від окупантів, Херсон продовжує щодня піддаватися обстрілам російської артилерії. Як повідомляють у британській розвідці, місто вразливе, оскільки залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.

Водночас місто поступово повертається до життя. Так, у Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення Херсона від російських окупантів операцію на серці.

Крім того, у Херсоні українські енергетики змогли відновити електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.

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