Причин цьому декілька: російські атаки, морози та повернення у роботу промисловості.

Відключень світла у Києві та області більшає через російські атаки по українській енергосистемі, через морози та повернення до роботи промисловості після святкових і вихідних днів.

Також російські терористи продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії. Про це повідомляє компанія "ДТЕК".

У компанії зазначають, що через посилення морозів люди частіше використовують обігрівачі, а це призводить до значного зростання навантаження на мережі.

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Окрім цього, промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії, зазначили у ДТЕК.

"На новорічні свята нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає", - повідомили в компанії.

У компанії "ДТЕК" пояснили, що енергетики утримують ситуацію в рамках стабілізаційних графіків, але все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватись до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли російськими окупантами.

Він зазначив, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак 5 січня споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко просив киян економно споживати електроенергію, бо в столиці суттєво похолодало. Він нагадав, що на випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики та опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву.

10 січня в компанії "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання.

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