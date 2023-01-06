Зокрема, сьогодні вночі очікується до 11 градусів нижче нуля.

Міський голова Києва Віталій Кличко просить киян економно споживати електроенергію, бо в столиці суттєво похолодає.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, всі столичні служби готові до зниження температури і працюють в посиленому режимі, щоб кияни безперебійно отримували всі необхідні послуги.

"У Києві сьогодні суттєво похолодає. За прогнозом синоптиків, вночі температура повітря опуститься до 11 градусів нижче нуля", - повідомив мер.

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"Зараз будинки киян забезпечені тепло- і водопостачанням. Відключення світла відбувається відповідно до стабілізаційних графіків ДТЕК. Енергетики зазначають, що в умовах зниження температури навантаження на електромережі зростатиме. Тому споживати електроенергію необхідно свідомо. Зокрема, щоб уникнути аварійних відключень", - зазначив Кличко.

Також він повідомив, що аварійні служби чергують цілодобово і готові оперативно усувати проблеми на міських мережах. Зокрема, готуючись до опалювального сезону, місто збільшило склад аварійної служби "Київтеплоенерго". Керуючі компанії, які обслуговують житловий фонд, також придбали додаткові аварійно-ремонтні авто для роботи взимку.

"На випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики та опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву. Вони оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням, щоб люди могли зігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці", - повідомив мер.

Спроби Росії знищити енергосистему України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

5 січня 2023 року президент країни-агресора Путін нібито підписав "наказ" про "різдвяне припинення вогню", проте вже 6 січня по всій території України знову лунала повітряна тривога.

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