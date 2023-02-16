Внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

Завтра у Києві будуть проводити заміри електроспоживання.

17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення, повідомляє прес-служба КМВА.

Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

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"Якщо завтра у вас зникне світло, то перевірте статус відключень на сайті ДТЕК Київські електромережі. Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження", - сказано у повдомленні.

Відключення світла в Україні: деталі

Сьогодні вночі, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Незважаючи на пошкодження кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок чергової атаки росіян, в Україні достатньо обсягів виробленої електроенергії для забезпечення потреб споживачів.

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