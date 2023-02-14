Водночас стабілізаційні відключення діятимуть на Одещині.

На середу, 15 лютого 2023 року, компанія "Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляється в Telegram-каналі ДТЕК, водночас внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Крім того, через мережеві обмеження завтра на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.

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Ситуація з електроенергією в Україні

14 лютого в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, як і напередодні, дефіциту генерації немає. В ремонт виведений енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через повінь мають достатньо ресурсів.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що внаслідок російських атак у Львівській області знищено практично всі електропідстанції. Він додав, що у Львові є досить багато руйнувань інших типів. Йдеться про об’єкти іншої критичної інфраструктури і не тільки.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що необхідно усвідомлювати, що наразі ще не настала вирішальна перемога на енергетичному фронті, адже російські окупанти можуть завдати нових ударів.

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