Росіяни зараз обстрілюють Херсон з лівого берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

Попри звільнення Херсона українськими військами 11 листопада, це місто продовжує щодня піддаватися обстрілам російської артилерії.

Як повідомляють у британській розвідці, Херсон вразливий, оскільки залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.

Там нагадали, що 24 листопада через російський обстріл загинули 10 людей, а 26 листопада в регіоні було зафіксовано 54 обстріли.

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Зазначається, що російські окупанти зараз ведуть вогонь з лівого берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

"Велика частина збитку, імовірно, завдана Херсону в результаті використання Росією реактивних систем залпового вогню, в основному систем БМ-21 "Град"", - вважають у британській розвідці.

Звільнення Херсона - що відомо

11 листопада українські військові зайшли в Херсон, який був окупований росіянами в перші дні повномасштабної війни РФ проти України. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним, і вже через кілька днів він відвідав звільнене місто.

Після виходу з Херсона росіяни почали регулярно його обстрілювати. Так, 24 листопада вони обстріляли житловий район Херсона із артилерії і РСЗВ, в результаті чого загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили і на дитячий майданчик. 26 листопада росіяни завдали 54 удари по території Херсонської області. В результаті вони вбили 1 людину і поранили ще 2, включаючи дитину.

Тим часом, 26 листопада у Херсоні енергетики відновили електропостачання. Ремонтні роботи тривали близько тижня. Цього ж дня електроенергію подали на головну каналізаційну станцію та очисні споруди. А 27 листопада світло почало з'являтися в будинках жителів міста. За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, електропостачання у Херсоні вже відновлено для 17% побутових споживачів.

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