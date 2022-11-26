Електроенергію мешканцям звільненого від російських окупантів міста повертатимуть найближчими днями.

У Херсоні українські енергетики змогли відновити електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.

Далі поетапно з'являтиметься світло в житлових районах міста, розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, електроенергію мешканцям звільненого від російських окупантів міста повертатимуть найближчими днями.

Відео дня

"Продовжуємо поступово підключати Херсон до електроживлення. Станом на зараз підключено: головну каналізаційну насосну станцію; частково Таврійський мікрорайон; частково Північний мікрорайон; частково мікрорайон Житлоселище", - повідомив пізніше Янушевич.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Росія окупувала Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Утім завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ українським військовим вдалося звільнити цей обласний центр у листопаді.

Зокрема, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним. Уже за кілька днів глава держави відвідав звільнений Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Також над Херсоном офіційно був піднятий український прапор.

Тим часом, враховуючи складну ситуацію з бойовими діями і комунальними послугами, український уряд пропонує жителям Херсона евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

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