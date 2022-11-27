Операцію провели 71-річному пацієнту.

У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення Херсона від російських окупантів операцію на серці.

Як повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, на допомогу херсонським медикам прибув лікар-кардіолог з Одеси.

"Лікар-кардіолог з Одеси, що прибув на поміч херсонським медикам, провів успішне стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові. Вперше після визволення нашого міста було проведено таке серйозне оперативне втручання", – наголосив він.

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Янушевич додав, що Херсонська обласна клінічна лікарня зараз працює у штатному режимі. Була відновлена робота гематологічного та діалізного центрів, а також низки інших відділень. Всі корпуси лікарні мають електроживлення. Херсонцям доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі.

Крім того, задля безпеки пацієнтів облаштовані три бомбосховища з ліжками та системою вентиляції. За словами Янушевича, під час окупації в цих укриттях народилися два хлопчики та дві дівчинки.

Звільнення Херсона: як живе місто зараз

26 листопада 2022 року у Херсоні українські енергетики змогли відновити електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд. Далі поетапно з'являтиметься світло в житлових районах міста.

Водночас російські окупанти продовжують тероризувати місцевих жителів. Росіяни завдають ударів по Херсону. За добу, 25 листопада, загинули дві людини, ще 10 отримали поранення.

Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про російські обстріли Херсона та області, зазначив, що це помста тих, хто програв.

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