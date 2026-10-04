У Києві перебої зі світлом, - соцмережі (відео)

На цю хвилину відомо про стрибки напруги та локальні відключення.

Увечері 4 жовтня у Києві почалися проблеми з електропостачанням. Як повідомляють місцеві паблики, мешканці скаржаться на стрибки напруги та відключення.

"На лівому березі спостерігаються стрибки напруги, а на правому подекуди зникло світло. Також знеструмлено ТРЦ Lavina Mall", - повідомляють соцмережі.

Офіційних повідомлень щодо ситуації зі світлом у столиці на цю хвилину нема.

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Проблеми зі світлом в Києві

Як писав УНІАН, під час комбінованої атаки 30 вересня Росія завдала ударів зокрема по енергооб'єктах Києва. Як наслідок за командою "Укренерго" в столиці запровадили екстрені відключення електроенергії, які не підпадають під стандартні графіки. На Житомирщині також було введено аварійні відключення світла.

Крім того було запроваджено погодинні графіки планових відключень. Вони були досить м'які, і зрештою їх швидко скасували після стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка перехопила план РФ, який передбачає методичні удари по енергосистемі України цієї зими з метою знищення до 15 ГВт потужностей та відключення великих міст від світла, тепла й води. Документ описує кампанію із застосуванням до тисячі ракет і дронів, спрямовану на підстанції, ГЕС, ТЕС, котельні та навіть атомні станції.

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