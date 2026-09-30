ДТЕК оприлюднила графіки відключень світла на 30 вересня

Київ та Київська область переходять до стабілізаційних відключень за графіками.

У середу, 30 вересня, у Києві та Київській області запровадили графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

У Київській області у середу світло вимикатимуть у двох чергах споживачів.

У черзі 3.2 світла не буде з 18:00 до 20:30. Також буде відсутнє світло у черзі 5.2 – з 20:30 до 24:00.

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"У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначили у ДТЕК.

У компанії додали, що Київ також переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Загального графіку для столиці в компанії не опублікували, але уточнили, що подивитись графіки за конкретною адресою у Києві можна на сайті ДТЕК, у чат-боті та додатку "Київ Цифровий".

Відключення світла – що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві через ситуацію в енергосистемі запровадили екстрені відключення електроенергії. У частині районів столиці виникли перебої з водопостачанням.

Повідомлялося також про введення аварійних відключень електроенергії на Житомирщині.

Нагадаємо, вранці через російські удари по енергетичній інфраструктурі нові знеструмлення зафіксували в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримала документи, які свідчать про підготовку Росією зимових атак на енергетичну систему. За його словами, росіяни детально визначили об’єкти для ударів, а також зазначили кількість і типи зброї, яку планують застосувати.

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