У компанії зазначили, що масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються.

"Укренерго" стабілізувало енергоживлення Києва та центральних областей України.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться вводити примусові обмеження споживачів в цих регіонах. Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати. Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", - йдеться у повідомленні.

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У компанії також зазначили, що масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь потрібно більше часу.

"Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 людей, травмовано 108. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури.

Сьогодні, 12 жовтня, окупанти продовжили обстріли.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено унаслідок російських ракетних ударів з понеділка, заявив 11 жовтня очільник Міненергетики нашої країни Герман Галущенко.

Російські військові за три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкодили 28 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни.