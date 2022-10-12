Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всього було пошкоджено понад 200 різних об'єктів.

Російські військові за три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкодили 28 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Три дні поспіль ворог завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Тільки в цю добу вже було 8 обстрілів в трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об'єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах більше сотні ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень", - сказав він.

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Шмигаль зазначив, що, попри обстріли, українська енергосистема функціонує в нормальному режимі.

"Ми не запитували аварійну допомогу у наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз тривають ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 000 населених пунктів та мільйонів споживачів. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти, і опрацьовували різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС при необхідності забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об'єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє", - сказав він.

Удар по Україні 10 жовтня:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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