Нічна та ранкові години вдалось пройти завдяки аварійному постачанню.

У Міненерго заявили, що сьогодні, 18 травня, не будуть запроваджувати графіки вимкнення світла для населення.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Як розповіли у відомстві, у нічні та ранкові години Румунія, Словаччина та Польща вже здійснювали аварійне постачання електроенергії на запит України. При цьому минулої доби вдалось обійтись без цього.

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"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога на запит України не залучалася. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі", - додали у міністерстві.

Стан української енергетики

В "Укренерго" нещодавно попередили, що відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії, навіть якщо вдасться усунути й відновити певні пошкодження генерації.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська в ніч на 18 травня атакували два об'єкти української енергетики. Один з них розташований у Полтавській області.

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