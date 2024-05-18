Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Російські окупаційні війська в ніч на 18 травня атакували два об'єкти української енергетики. Один з них розташований у Полтавській області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram. Він уточнив, що обійшлося без постраждалих.

В "Укренерго" додали, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. За словами енергетиків, попри через нічний обстріл споживачів не знеструмлювали. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Стан української енергетики

Російські окупанти навесні відновили атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що станом на середину травня в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії. За його словами, з пошкоджених 5500 МВт зможуть відновити трохи менше половини.

В "Укренерго" попередили, що відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії, навіть якщо найближчим часом Україні вдасться усунути й відновити певні пошкодження генерації.

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