Через масовані ракетні атаки Росії, українська енергетична система зазначала масштабний руйнувань, заявив під час брифінгу в Укрінформі Юрій Бойко – радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго.
"Все літо, варто налаштуватися, що ми будемо жити в тих умовах, які добу тому почалися. Якщо ми говоримо про травень, то ці обмеження могли початися пізніше, аби він не був такий холодний… Люди почали користуватися нагрівальними приладами більш активно і це призвело до того, що в системі почало катастрофічно не вистачати електроенергії навіть з урахуванням того, що ми активно залучаємо імпорт та аварійну допомогу", – сказав Бойко.
Він також зазначив, що обмеження в енергопостачанні, які почалися добу тому, можуть продовжитися до кінця літа.
"Не відкрию секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу різного набору факторів – починаючи з виходів з активної фази ремонту об'єктів атомної генерації, все ще буде залишатися сонце і в системі буде велика кількість цієї генерації. Ще буде тепло, але вже не гаряче, тому додаткове навантаження, яке традиційно виникає в гарячі місяці знизиться і саме в серпень-вересень очікується або майже, або взагалі без дефіциту", – пояснив Бойко.
Дефіцит в енергосистемі України: останні новини
Напередодні, як повідомляв УНІАН, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що станом на середину травня в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії. За його словами, з пошкоджених 5500 МВт зможуть відновити трохи менше половини.
В компанії-постачальника електроенергії YASNO розповіли, що в енергосистемі критично не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.