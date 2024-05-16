За словами Юрія Бойка, навіть за умови залучення імпорту та аварійної допомоги, енергетики вимушенні вводити аварійні відключення світла.

Через масовані ракетні атаки Росії, українська енергетична система зазначала масштабний руйнувань, заявив під час брифінгу в Укрінформі Юрій Бойко – радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго.

"Все літо, варто налаштуватися, що ми будемо жити в тих умовах, які добу тому почалися. Якщо ми говоримо про травень, то ці обмеження могли початися пізніше, аби він не був такий холодний… Люди почали користуватися нагрівальними приладами більш активно і це призвело до того, що в системі почало катастрофічно не вистачати електроенергії навіть з урахуванням того, що ми активно залучаємо імпорт та аварійну допомогу", – сказав Бойко.

Він також зазначив, що обмеження в енергопостачанні, які почалися добу тому, можуть продовжитися до кінця літа.

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"Не відкрию секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу різного набору факторів – починаючи з виходів з активної фази ремонту об'єктів атомної генерації, все ще буде залишатися сонце і в системі буде велика кількість цієї генерації. Ще буде тепло, але вже не гаряче, тому додаткове навантаження, яке традиційно виникає в гарячі місяці знизиться і саме в серпень-вересень очікується або майже, або взагалі без дефіциту", – пояснив Бойко.

Дефіцит в енергосистемі України: останні новини

Напередодні, як повідомляв УНІАН, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що станом на середину травня в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії. За його словами, з пошкоджених 5500 МВт зможуть відновити трохи менше половини.

В компанії-постачальника електроенергії YASNO розповіли, що в енергосистемі критично не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

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