Трейдери не виключають, що короткострокові ціни можуть цього літа піти в мінус.

В Європі ціни на газ впали до найнижчого рівня з середини 2021 року і сьогодні, 29 травня, торгувалися на рівні 24,45 євро.

Як повідомляє Bloomberg, базові г ф'ючерси на TFT в Нідерландах - падають вісім тижнів поспіль, опустившись нижче 25 євро за мегават-годину (близько 280 доларів за тисячу кубометрів), найнижчого рівня з травня 2021 року.

Ф'ючерси на газ цього року впали на дві третини, що послабило тиск на бюджети домогосподарств. Трейдери не виключають, що короткострокові ціни можуть іноді навіть йти в мінус цього літа.

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Падіння цін "є відмінною новиною для Європи і показує, що збільшення імпорту СПГ, а також скорочення попиту вдалося швидко збалансувати європейський ринок після того, як Росія закрила крани", - сказав Георг Захманн, старший науковий співробітник Брюссельського аналітичного центру Bruegel.

Ціни на газ під час війни

Станом на 6 травня 2023 року ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року.

15 травня 2023 року європейські ціни на газ знизилися до найнижчого рівня з літа 2021 року.

Станом на 18 травня 2023 року вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче $350 за 1 тис. куб.

Станом на 25 травня 2023 року вперше за два роки ціни на газ в Європі впали до психологічного мінімуму.

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