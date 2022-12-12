Дефіцит газу в Європі наступного року може скласти до 30 мільярдів кубометрів.

Європейський союз накопичив достатньо запасів газу для проходження цієї зими, утім вже наступного року може стикнутися з дефіцитом блакитного палива.

У Євросоюзі зазначають, що дефіцит газу може статися, ящо Росія продовжить скорочувати постачання, передає Sky News.

"Попри вжиті нами заходи, наступного року ми все ще можемо зіткнутися з дефіцитом газу в розмірі до 30 мільярдів кубометрів", – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, посилаючись на дані Міжнародного енергетичного агентства.

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Газова криза у Європі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські держави почали робити кроки для відмови від російських енергоресурсів, зокрема газу, нафти й вугілля. Утім, залежність низки країн від енергії з РФ була настільки великою, що робити це швидко й безболізно для своєї економіки дуже важко.

Сама ж Росія у відповідь на запровадження санкцій почала шантажувати ЄС постачанням газу. Зокрема, під вигаданами технічними проблемами росіяни до осені повністю зупинили прокачку газу "Північним потоком-1" до Німеччини.

Утім, країнам ЄС вдалося заповнити свої газосховища, у тому числі не лише російським газом. Так, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначав, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За його словами, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, в результаті чого ЄС замістив 155 млрд кубометрів газом з інших джерел.

Станом на кінець жовтня європейські запаси газу знаходилися на рівні 93,8%.

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