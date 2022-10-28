Європейські запаси газу знаходяться на рівні 93,8%.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну енергетична криза в Європі здається менш актуальною, оскільки газові сховища вже заповнені.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

"Якщо озирнутися на три-чотири місяці назад, ніхто не очікував, що ми опинимося там, де ми є сьогодні. Все ще може піти не так, в основному через температуру або щось несподіване, наприклад, акт саботажу, але, принаймні, на цей момент все виглядає краще, ніж очікувалося", - заявив Йенс Зюдекум, професор міжнародної економіки Дюссельдорфського інституту економіки конкуренції.

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Як зазначається в матеріалі, станом на 27 жовтня газові сховища Німеччини були заповнені на 97,7%. Європейські запаси знаходяться на рівні 93,8%.

Але все ще є багато причин бути обережними, кажуть експерти. Очікується, що цієї зими ціни як і раніше перевищать нормальний рівень приблизно в сім разів. Також деякі експерти вважають, що особливо суворі погодні умови все ще можуть призвести до нестачі поставок.

Опалення є основним видом використання природного газу в європейських домогосподарствах. Через надзвичайно теплий жовтень люди стали рідше вмикати батареї. У поєднанні з повними резервуарами це призвело до моменту надлишку.

З настанням холодів країни почнуть скорочувати свої запаси.

"Очевидно, що газова криза все ще існує", — сказав Ліон Гірт, професор енергетичної політики Берлінської школи Герті. "Той факт, що у нас було кілька дуже теплих тижнів, цього не змінює. Ці ціни відновляться, як тільки настануть перші холоди".

Німецький газовий регулятор, Федеральне мережеве агентство, у четвер зазначив, що, попри короткострокові коливання, "підприємства та приватні споживачі мають адаптуватися до значно вищих цін на газ".

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис.дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Одночасно кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, який використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції та схвалення цієї ініціативи триватиме щонайменше кілька тижнів.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, в результаті чого ЄС замістив 155 млрд кубометрів газом з інших джерел.

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