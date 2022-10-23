За його словами, ціни на газ у Європі впали, і тренд на зниження продовжиться.

Європейський союз наразі остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон в інтерв'ю французькому радіо RTL .

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ми залежали на 40%, а тепер - лише на 7%", - пояснив він.

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За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи. У зв'язку з чим ЄС замістив 155 млрд кубометрів з інших джерел. На його думку, ціни на газ продовжать падати.

"Щойно було зроблено цю заяву (про угоду щодо цін - УНІАН) ціни на газ впали на 10%. Зараз у нас 67 євро за мегават/на годину порівняно з 300 євро цього літа. Так, ціни падають і будуть падати" , - додав єврокомісар.

Ситуація з російським газом

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

17 жовтня Єврокомісія знайшла новий спосіб обмеження ціни на газ.

19 жовтня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в Європарламенті заявила про те, що Європа знайшла заміну для двох третин російського газу.

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