Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки.

Ціни на газ в Європі стабільно знижуються з серпня, що є хорошою тенденцією для європейців і означає зменшення доходів для Росії.

Про це сказала єврокомісар з питань енергетики кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН.

"Ми бачимо, що кроки, які ми вже зробили для подолання кризи – наприклад скорочення попиту на газ на 15% і заповнення сховищ більш ніж на 90% – спрацьовують, а ціни на газ стабільно знижуються з серпня. Це не тільки хороша новина для наших споживачів, але це також означає зменшення доходів для Росії", - сказала вона.

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Сімсон повідомила, що Європейська комісія дійсно запропонувала ряд заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включаючи ціну на газ, яка все ще є об'єктом маніпуляцій з боку Росії.

Наступна зустріч ЄК з цього питання відбудеться в кінці листопада.

"Серед інших інструментів, Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат з боку Ради ЄС. Наступна зустріч міністрів енергетики відбудеться 24 листопада", - пояснила вона.

Ситуація з газом:

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів. Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис.дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Одночасно кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, який використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції та схвалення цієї ініціативи триватиме щонайменше кілька тижнів.

Вартість газу в ЄС в середині жовтня впала нижче 1000 дол. за тисячу кубометрів і продовжує знижуватися.

При цьому влітку ціни на газ в Європі досягали історично максимуму – 3-3,5 тис.дол. за тисячу кубометрів.

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