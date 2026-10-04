У Києві після атаки РФ пошкоджено тепломагістраль: в одному з районів не буде гарячої води

Над відновленням працюватимуть ремонтники.

У Деснянському районі Києва тимчасово не буде гарячої води через удар російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер Києва Віталій Кличко, який зауважив, що ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", - написав міський голова.

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Удари по мостах

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали бити по мостах у Києві. Зокрема, 1 жовтня вони двічі за допомогою безпілотників атакували Південний міст. Було зафіксовано влучання поблизу опорної частини споруди. Під час атаки мостом проїжджав потяг метро, пасажири та машиніст не постраждали. Опісля цей міст атакували ще декілька разів.

Вранці сьогодні, 4 жовтня, росіяни вже теж не вперше вдарили по Північному мосту - вони влучили в дорожнє полотно.

Як зазначав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, у Києві 90% мостових переходів перебувають в аварійному стані, тому атаки росіян безпосередньо впливатимуть на процеси логістики, транспорту та роботу комунальних служб.

Водночас авіаексперт Костянтин Криволап зауважує, що мета росіян - не знищити мости. Адже тими засобами, якими працює зараз ворог, мости можна лише "пошкрябати, зробити дірку в дорожньому полотні", але вивести міст з ладу неможливо. Утім, вони досягають своєї мети, адже ми зупиняємо рух мостами.

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