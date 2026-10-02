Росіяни завдали нового удару по Південному мосту в Києві

Міст наразі закритий для автотранспорту та метро.

Російські окупанти знову вдарили по Південному мосту в Києві. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, який зауважив, що екстрені служби прямують на місце.

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро", - заявив міський голова.

Удари по Південному мосту

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня російські окупанти двічі за допомогою безпілотників атакували Південний міст у Києві. Було зафіксовано влучання поблизу опорної частини споруди. Під час атаки мостом проїжджав потяг метро, пасажири та машиніст не постраждали.

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Так, рух мостом призупинили, а пізніше наземний громадський транспорт знову запустили. Водночас роботу метро не відновлювали.

Вранці сьогодні, 2 жовтня, Росія повторно завдала удару по Південному мосту. Згодом було повідомлено, що метрополітен готовий відновити рух метро мостом під час "жовтого" рівня тривоги, але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів.

На думку Івана Уса, головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, пошкодження мостів спричинить хаос. Він не виключив навіть використання мостів за межами Києва, але це означатиме значне збільшення відстаней та часу в дорозі.

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