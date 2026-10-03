У Києві з’являться резервні переправи через Дніпро: міністр розкрив деталі

Він зазначив, що будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців.

З наступного тижня у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він зазначив, що розглядають швидкий варіант сполучення лівого та правого берегів Києва у разі пошкодження мостів – будівництво насипних дамб із понтонними переправами, щоб зберегти рух через Дніпро.

"Невідкладні рішення - це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", - розповів Калашник.

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За його словами, будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

Він розповів, що найближчим часом розпочнуться будівельні роботи.

"Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво", - наголосив Калашник.

Він також додав, що такі роботи планують проводити не лише у Києві, а й в інших регіонах України та не лише на Дніпрі.

Калашник зазначив, що у міністерстві розглядають й інші варіанти, зокрема будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та, у довгостроковій перспективі, спорудження тунелю під Дніпром. При цьому додав, що такі проєкти можуть коштувати десятки мільярдів гривень, тож їх реалізація можлива лише за підтримки партнерів.

Калашник наголосив, що головним пріоритетом залишається збереження мостів і недопущення їх руйнування і для цього "залучено максимальну кількість техніки".

Російські удари по мостах у Києві

Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times пише, що у Росії з’явилася нова ціль у її стрімко зростаючому списку об’єктів української інфраструктури для бомбардувань. За останні три дні Росія шість разів атакували мости в Києві.

Споруди все ще стоять, але пошкодження та загроза нових атак змусили місцеву владу обмежити або зупинити рух на п’яти з шести автомобільних мостів столиці. Це серйозно порушило повсякденне життя найбільшого міста України.

Атаки можуть не зруйнувати, але послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням.

Видання вважає, що результатом став би логістичний кошмар для Києва та всієї країни. Адже мости в столиці перевозять різноманітні продукти харчування та обладнання через Дніпро, який протікає з півночі на південь через Україну й розділяє країну надвоє. Якби вони закрилися, альтернатив було б небагато.

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