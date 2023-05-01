Знеструмлено частину споживачів Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині.

Нічні обстріли окупантів суттєво пошкодили мережеву інфраструктуру на Дніпропетровщині та Херсонщині. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області", - йдеться у повідомленні.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб, зазначають у прес-службі відомства.

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Ракетний удар Росії по Україні у ніч на 1 травня - головне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили протиповітряної оборони України під час масованої ракетної атаки в ніч на 1 травня знищили 15 крилатих ракет. Загалом росіяни запустили Україною 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

На запитання щодо нинішнього ракетного потенціалу Росії, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що окупанти застосували б більшу кількість ракет, якби могли собі це дозволити.

Відомо, що цієї ночі РФ завдала масованого удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті є руйнування, пошкоджено промислове підприємство.

Також ворожі ракети пошкодили 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів. Наразі відомо, що постраждали понад 30 осіб. У людей контузії та переломи.

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